BE: almeno altri tre attacchi di lupi

Almeno tre attacchi ad opera di lupi si sono verificati nel canton Berna in agosto, portando a cinque il totale nel 2017.

Pure in altre due circostanze vi è il forte sospetto che questo predatore sia coinvolto, ha riferito all'ats Niklaus Bernhard, del Dipartimento bernese dell'economia pubblica.

Le analisi effettuate dall'Università di Losanna hanno permesso di attribuire senza ombra di dubbio a lupi tre casi di ovini sbranati. Il 4 agosto a Schangnau le vittime sono state due capre, mentre due giorni dopo, nella stessa località, la brutta fine è toccata a due pecore, seguite poi da altre tre a Gurzelen l'11 agosto.

Un ulteriore fatto simile avvenuto a Guttannen il 25 agosto è attualmente in fase di chiarimento. Si presuppone inoltre che anche un'altra pecora, divorata a Schangnau, sia stata uccisa da un lupo. In quest'ultima situazione non esistono tracce di DNA e dunque prove inequivocabili, ma vi sono pochi dubbi su cosa sia accaduto, ha affermato Bernhard.

Non è ancora noto quale esemplare sia all'origine degli attacchi, né se sia uno solo. Nuovi elementi dovrebbero emergere fra un paio di settimane.