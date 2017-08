BE: auto nel lago di Brienz, donna soccorsa da passanti

La 57enne conducente è riuscita a uscire da sola dal veicolo, mentre la donna che la accompagnava è stata estratta da tre automobilisti di passaggio.

Le due malcapitate sono state poi trasportate all'ospedale in ambulanza per un controllo, informa oggi in una nota la polizia cantonale bernese, avvertita poco dopo le 17.30. La vettura è stata estratta dal lago con l'ausilio di una gru.

L'incidente è avvenuto in località Wildbach, sulla sponda settentrionale del Brienzersee, a circa un chilometro da Brienz, dove le due donne erano dirette percorrendo la strada cantonale da Interlaken. La polizia ha aperto un'inchiesta per chiarirne la dinamica e le cause.