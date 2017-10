BE: collisione a Langnau causa sette feriti

Quattro donne, due bambini e un uomo sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi ieri intorno alle 19.30 a Langnau nell'Emmental (BE). Per liberare una passeggera dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei pompieri.

Un'auto con a bordo un uomo e due bimbi ha invaso la corsia di contromano in una curva a destra andando a scontrarsi con un veicolo che sopraggiungeva in senso opposto nel quale sedevano quattro donne, informa un comunicato odierno della polizia cantonale bernese.

Tutti e sette i feriti sono stati trasportati in ospedale da due ambulanze. La strada è rimasta chiusa alla circolazione per quattro ore e il traffico deviato su una via alternativa. La polizia ha avviato un'inchiesta per chiarire le cause del sinistro.