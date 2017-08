BE: due feriti in incidente ferroviario al Lötschberg

La tratta è stata temporaneamente chiusa e per i viaggiatori è stato approntato un servizio di autobus sostitutivo.

Secondo una portavoce della compagnia BLS, i treni merci non potranno circolare lungo la linea ferroviaria fino a nuovo avviso. Dalle 07.30, la tratta è invece percorribile per i treni passeggeri su un solo binario tra Frutigen (BE) e Kandersteg (BE).

La polizia fornirà ulteriori dettagli sull'incidente verso mezzogiorno. Le indagini per stabilirne le cause esatte sono affidate al Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).