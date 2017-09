BE: incidente tra auto e furgone, 31enne ferita

Ieri sera, attorno alle 21.30 la conducente di un'auto è rimasta leggermente ferita in una collisione frontale con un furgone a Langnau nell'Emmental (BE). La donna, una 31enne, è stata trasportata all'ospedale, illeso invece l'altro autista.

Stando alle prime informazioni, il conducente del furgone stava circolando sulla strada in direzione di Konolfingen (BE) e all'entrata del paese di Langnau si è spostato sul lato sinistro della strada provocando l'incidente frontale con l'auto proveniente in senso inverso, indica in una nota odierna la polizia cantonale bernese.

Dopo l'incidente la strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore. Numerosi viaggiatori, in particolare i tifosi che avevano appena assistito alla partita di hockey alla Ilfishalle di Langnau, sono stati deviati dai pompieri su un percorso alternativo.