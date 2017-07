BE: a processo per aver gettato sassi su vetture in autostrada

Il pubblico ministero ha chiesto oggi a Berna una pena di 30 mesi di carcere sospesi a favore di una terapia per una una giovane donna che, nell'estate del 2015, aveva gettato sassi sulle vetture che passavano in autostrada sotto un cavalcavia nei pressi di Mühleberg.