BE: tempesta, 8 feriti per deragliamento carrozza treno

Otto persone sono rimaste ferite oggi a Lenk, nell'Oberland bernese, per il deragliamento di una carrozza ferroviaria. Lo ha comunicato la polizia cantonale. Secondo il sindaco René Müller l'incidente è stato causato da una violenta raffica di vento.

Le loro condizioni non sono per il momento note. I passeggeri del treno della compagnia Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) sono stati tutti sfollati dopo l'incidente.

Una foto di un lettore-reporter pubblicata su "20 Minuten" online mostra la carrozza di un convoglio di tre vagoni - si tratterebbe dell'automotrice - che giace apparentemente su un fianco nella neve a una certa distanza dalle rotaie, e un elicottero nelle vicinanze. Il giornale precisa che sul posto sono impegnate la Rega e diverse ambulanze, oltre alla polizia.

Oggi in questa località del Simmental è in programma l'inaugurazione del 77esimo campo di sci della gioventù da parte del consigliere federale Johann Schneider-Ammann. A causa delle forti raffiche di vento e della pioggia battente la festa è stata spostata dalla Kronenplatz in una sala polivalente.