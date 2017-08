BE: tubi rotolano su parcheggio ospedale, sfiorata catastrofe

Catastrofe sfiorata ieri a St-Imier, nel Giura Bernese. Oltre 600 metri di tubi di acciaio e di plastica si sono messi in movimento da un cantiere e sono rotolati lungo il ripido bosco fino a raggiungere il parcheggio dell'ospedale locale. Si registra un ferito.

I soccorsi sono stati allertati verso le 16.40. "Abbiamo evitato il peggio", ha affermato stamane il sindaco Patrick Tanner in una conferenza stampa. Una trentina di vetture hanno subìto danni, ma fortunatamente una sola persona è rimasta leggermente ferita. Gli alberi del bosco hanno svolto un ruolo protettivo, in parte fermando e in parte rallentando i tubi.

La persona ferita si trovava in un'auto parcheggiata sul cui tetto è piombato uno dei tubi. I danni sono valutati a diverse centinaia di migliaia di franchi. Non è stato necessario evacuare abitazioni.

"Ora non c'è più pericolo", ha detto il sindaco. Secondo i primi accertamenti i tubi male assicurati, destinati alla costruzione di una condotta d'acqua, hanno travolto tutto quel che hanno trovato sul loro passaggio, tra cui una linea elettrica.

L'ospedale di St-Imier non ha subìto danni, ma l'accesso è stato ristretto per motivi di sicurezza. Un servizio di autobus è stato organizzato per il trasporto del personale, mentre l'eliporto è stato provvisoriamente spostato.

"L'incidente non dovrebbe nuocere alle attività del nosocomio", ha dichiarato Dominique Sartori, direttore generale dell'Hôpital du Jura bernois (HJB). La presa a carico dei pazienti è assicurata, ha aggiunto. Per garantire l'accesso sono state disposte deviazioni stradali.

Oggi nel primo pomeriggio c'erano ancora tubi sparsi sul parcheggio dell'ospedale e nel bosco sovrastante. Alcuni piegati contro gli alberi o sopra i rami. Specialisti erano occupati a sezionarli per poterli recuperare.

La polizia cantonale bernese ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente. Per il momento esclude il dolo.