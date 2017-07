Berlino, confronto Merkel-Trump su temi dissenso e Corea nord

"Hanno parlato per circa un'ora di alcuni temi del G20, e anche di nodi di politica internazionale come la Corea del Nord, la situazione in Medio Oriente e il conflitto nell'Ucraina orientale", ha aggiunto. Al colloquio hanno partecipato i rispettivi ministri degli Esteri, la figlia di Trump, Ivanka, il marito, il ministro dell'Economia degli Usa Steve Mnuchin e l'esperto economico della Casa bianca, Gary Cohn.