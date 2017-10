Berna: Municipio non tollererà manifestazione autonomi venerdì

Il Municipio di Berna ha fatto sapere oggi che non intende tollerare la manifestazione "antifascista" annunciata per venerdì in città dagli ambienti dell'estrema sinistra autonoma.

Gli organizzatori non sono noti e non hanno presentato una regolare richiesta, scrive l'esecutivo cittadino in una nota, parlando anche di un "rischio per la sicurezza".

Gli autonomi hanno pubblicizzato su internet una dimostrazione per il 6 ottobre. La data scelta non è casuale: venerdì ricorre infatti il decimo anniversario dei gravi disordini causati dagli stessi autonomi il 6 ottobre 2007, in occasione di una manifestazione preelettorale dell'Unione democratica di centro svizzera.

Il corteo dell'UDC, composto di circa 6000 persone e di cui facevano parte anche Ueli Maurer e Christoph Blocher, allora rispettivamente presidente del partito e consigliere federale, era rimasto bloccato ai margini della città vecchia e non aveva potuto raggiungere la Piazza federale. Tutte le bancarelle allestitevi dal partito erano infatti state demolite dagli autonomi, che avevano pure danneggiato vari veicoli nelle vicinanze e compiuto atti di vandalismo in tutto il centro cittadino, scontrandosi anche con la polizia. Il bilancio dei disordini era stato di 21 feriti, 42 fermi e danni stimati in decine di migliaia di franchi.

C'è da presumere che venerdì le forze dell'ordine saranno presenti in gran numero. A causa dell'annunciata manifestazione e di altri eventi previsti nel fine settimana, venerdì e sabato gran parte dei posti di polizia nel cantone rimarranno chiusi, è stato annunciato. I soli a rimanere aperti saranno quelli di Berna-Waisenhaus, Bienne, Interlaken, Moutier e Thun.