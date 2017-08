Berna: ora più donne che uomini in parlamento comunale

Con una quota del 51% il Consiglio comunale bernese figura chiaramente in testa, in questo ambito, rispetto agli altri legislativi cittadini elvetici, si rallegra la Città in una nota. A Zurigo la quota femminile non supera il 26%.

Non è tuttavia detto che questa "maggioranza rosa" debba durare a lungo, si fa notare: in base all'esperienza passata si sa che durante la legislatura quadriennale circa la metà degli eletti si dimette e viene sostituita da subentranti. Proprio questa consuetudine ha portato stavolta all'attuale predominanza femminile. Nella legislatura 2013-2016 si era per contro registrata una forte regressione della quota di donne nel legislativo della città federale.