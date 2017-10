Berna: polizia evita manifestazione antifascista

Oggi a Berna, grazie all'intervento preventivo della polizia, è stato impedito lo svolgimento di una manifestazione "antifascista" non autorizzata. Gli agenti e i dimostranti hanno giocato per un paio d'ore al gatto e al topo.

I manifestanti avrebbero voluto radunarsi alle 16 in pieno centro città. Un grande dispiegamento delle forze di polizia ha però evitato l'assembramento.

L'evento era stato organizzato da cerchie autonome di sinistra, in particolare dal "Bündnis antifaschistische Demonstration Bern" (Unione manifestazione antifascista Berna). I presenti hanno cercato di organizzare gli spostamenti tramite Twitter, ma alla fine è stato deciso di rinunciare, almeno "per oggi".

Le forze dell'ordine non hanno fornito dati precisi. Il municipale Reto Nause, capo del dipartimento di sicurezza della città, ha dichiarato all'ats che il bilancio è cautamente positivo.

La settimana scorsa la polizia ha fermato 29 persone in relazione ad un'altra manifestazione non autorizzata dello stesso tenore. Anche in quel caso la dimostrazione è stata bloccata sul nascere. Ad eccezione di una persona ricercata tutti i fermati sono stati poi rilasciati.