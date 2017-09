Bienne: "falso dentista" ricorre al Tribunale federale

L'odontotecnico che si era fatto passare per anni a Bienne (BE) per un medico dentista ha inoltrato ricorso presso il Tribunale federale (TF) contro la sentenza emessa in marzo dal Tribunale cantonale bernese. Era stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere.