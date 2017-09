Birmania: oltre 370'000 Rohingya giunti in Bangladesh

Sono oltre 370'000 i Rohingya fuggiti dalla Birmania e giunti in Bangladesh dal 25 agosto. Lo hanno affermato oggi a Ginevra le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite. "La portata e la velocità di questo flusso è senza precedenti in Bangladesh", ha detto l'Unicef.

"Abbiamo appena ricevuto un aggiornamento che porta a 370.000 il numero delle persone che hanno attraversato la frontiera dal 25 agosto", ha detto il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) Leonard Doyle.

"Per darvi un'idea, circa 220.000 persone sono entrate in Bangladesh in soli sei giorni tra il 4 e il 10 settembre e non abbiamo alcuna indicazione che questo flusso si fermerà presto. Si tratta di una crescente crisi umanitaria ed i bambini sono al centro di questa crisi. Stimano che circa il 60% dei profughi sono bambini", ha sottolineato Jean Lieby, responsabile della protezione dell'infanzia presso l'Unicef in in Bangladesh.

In risposta alla crisi, l'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) ha annunciato l'avvio di "un importante ponte aereo con forniture di soccorso di emergenza per i rifugiati Rohingya in Bangladesh". Il primo volo è atterrato a Dacca stamattina con 91 tonnellate di aiuti che saranno trasportati presso i campi profughi di Cox's Bazar, nel sud-est del Bangladesh, ha precisato il portavoce dell'Unhcr Adrian Edwards. Un secondo volo di aiuti dovrebbe atterrare nel pomeriggio. Anche il Programma alimentare mondiale (Pam) è mobilitato. La portavoce ha descritto una situazione disperata, donne e bambini in particolare arrivano affamati e sono tra i più' vulnerabili.