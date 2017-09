Birmania: petizione per chiedere revoca Nobel pace a Suu Kyi

Una petizione online è stata avviata sulla piattaforma Change.org per chiedere al comitato del Nobel per la Pace di revocare il Premio a Aung San Suu Kyi.

L'attuale ministra degli esteri birmana è accusata di non aver fatto "nulla per fermare i crimini contro l'umanità nel suo Paese", commessi nei confronti della minoranza musulmana dei Rohingya.

Al momento la petizione è stata firmata da oltre 369 mila persone.

Secondo una stima aggiornata dell'Onu, sono 164.000 i Rohingya fuggiti dalla Birmania e arrivati in Bangladesh dal 25 agosto a oggi.

Secondo i responsabili locali delle Nazioni Unite, il numero di profughi potrebbe raggiungere quota 300.000 nei prossimi giorni. Molti rifugiati sono "ammalati o feriti", anche causa del lungo e drammatico viaggio per fuggire dalla Birmania.

Ieri Aung San Suu Kyi ha respinto le accuse di repressione - ma c'è chi si è spinto a parlare di genocidio - nei confronti della minoranza musulmana e ha parlato di campagna di disinformazione che alimenta le paure e la crisi dei profughi.

In una telefonata al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, suo principale accusatore, Aung ha affermato che il suo governo sta difendendo "tutti i cittadini" dello stato occidentale del Rakhine. E ha spiegato che il vicepremier turco Mehmet Simsek ha postato foto di Rohingya morti ma non collegati alla crisi in atto.

Questa disinformazione, ha ammonito, aiuta a promuovere gli interessi dei "terroristi": un riferimento all'attentato del 25 agosto rivendicato dai ribelli dell'Esercito Arakan per la salvezza dei Rohingya (Arsa) che ha scatenato il giro di vite e la repressione militare nei confronti di una minoranza comunque da sempre discriminata.