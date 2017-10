BL: camion contro tram, diversi feriti a Muttenz

L'incidente è avvenuto a un incrocio e la collisione ha spinto il tram della linea 14 fuori dai binari, ha detto all'ats un portavoce della polizia cantonale di Basilea campagna confermando notizie di media online. Diverse persone sono state ricoverate in ospedale, ha aggiunto. Il numero dei feriti non è per il momento noto, come neppure le loro condizioni.

La causa dello scontro non è ancora chiara, ha affermato il portavoce, rilevando però che al momento dell'incidente il traffico all'incrocio non era fluido, perché poco prima c'era già stato un altro incidente tra un'auto e uno scooter.