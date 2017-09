Bmw: investimenti in crescita, punta all'elettrico

La stima è di Nicholas Peter, direttore finanziario della casa di Monaco, che al Salone di Francoforte ha confermato i target al 2017.

"Siamo molto fiduciosi che raggiungeremo gli obiettivi dell'anno: un Ebit tra l'8 e il 10% del fatturato e un lieve aumento delle vendite", ha spiegato.

Il gruppo si sta concentrando soprattutto negli investimenti per la tecnologia che ci permetterà di essere leader in futuro, elettrificazione e guida autonoma, ha spiegato Peter precisando che quest'anno gli investimenti sono cresciuti di 600 milioni.

"Negli ultimi dieci anni siamo stati tra i primi costruttori - ha sottolineato - ad avere una strategia precisa, Number One e Number One Next, orientata al futuro. Abbiamo sviluppato il tema della sostenibilità, abbiamo capito che sarebbe diventata molto rilevante. Molti costruttori sono ancora nella fase degli annunci, mentre noi siamo già il numero uno per prodotti presenti sul mercato e tecnologie sviluppate e l'andamento delle nostre vendite ci dà ragione".

"A causa del dieselgate Bmw ha perso l'1,5% di quota al mondo (3,5% in Europa dove la quota del diesel è maggiore) ma abbiamo compensato con vetture ibride ed elettriche grazie alla flessibilità del nostro sistema produttivo. Quest'anno venderemo più di 100'000 vetture elettriche", ha aggiunto Peter. Nei primi otto mesi del 2017 il gruppo ha venduto 50'711 vetture tra ibrido, plug-in ed elettriche con un balzo del 75% rispetto all'anno precedente.