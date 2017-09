BNS: averi a vista diminuiscono leggermente

Gli averi in conti giro delle banche svizzere presso la BNS hanno raggiunto 468,5 miliardi, mentre gli altri averi a vista si sono attestati a 110,7 miliardi.

I conti in questione vengono sorvegliati con attenzione perché una loro forte crescita costituisce un indizio che fa pensare a interventi della BNS sul mercato per evitare un rafforzamento considerato eccessivo del franco. Questo perché quando l'istituto compra divise, il corrispettivo in franchi viene accreditato sul conto della banca interessata all'operazione.

Nelle ultime sedute però l'euro si sta rafforzando. La settimana scorsa la moneta europea veniva scambiata a circa 1,14 franchi.