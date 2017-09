BNS: riserve di divise aumentate in agosto

L'ammontare totale delle riserve, escludendo l'oro, ha registrato nel mese in rassegna una progressione da 720,4 a 722,2 miliardi, informa la BNS in una nota odierna.

Dall'inizio dell'anno le riserve in divisa estera hanno subito una andamento altalenante: dopo essere leggermente calate in gennaio, sono fortemente cresciute in febbraio, marzo e aprile, per poi nuovamente diminuire in maggio e giugno. In luglio sono nettamente aumentate (+20,7 miliardi): si è trattato dell'incremento più marcato dall'abbandono della soglia di cambio minima per l'euro nel gennaio 2015.

Dalle cifre pubblicate oggi non è possibile capire se la BNS sia intervenuta sui mercati dei cambi nell'intento di indebolire il franco e, se lo ha fatto, in quale misura. Anche altri fattori sono infatti determinanti, quali l'andamento delle principali valute mondiali. Il mese scorso l'euro si è apprezzato a 1,1461 franchi, contro 1,1377 a fine luglio, mentre il dollaro ha perso ancora un po' di terreno portandosi a 0,9640 franchi dopo essersi stabilito a 0,9701 franchi un mese prima.