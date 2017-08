Borsa: Asia in rialzo attende Draghi e Yellen, Tokyo +0,5%

Gli investitori attendono con grande fiducia al discorso di Mario Draghi (Bce) e Janet Yellen (Fed) al simposio di Jackson Hole (Usa). Il consueto incontro mondiale dei banchieri centrali sarà probabilmente l'occasione per Draghi e Yellen per confrontarsi personalmente sui temi del cambio tra euro e dollaro e la durata della manovra sulla liquidità attuata dalla Bce.

Tokyo ha chiuso la seduta in aumento dello 0,51%. Sul mercato dei cambi lo yen si è andato deprezzando assestandosi a un valore di 109,50 al cambio col dollaro, e a 129,20 sulla moneta unica. In rialzo anche Hong Kong (+1,1%), Shanghai (+1,6%), Shenzhen (+1,1%). In controtendenza Seul che è sulla parità (-0,01). Oggi i mercati dell'India sono chiusi per un giorno di vacanza.

Sul fronte macroeconomico sono attesi i dati del Pil di Spagna e Regno Unito e le richieste di sussidio negli Usa.