Borsa: Europa sconta tensioni Golfo, terrorismo. Milano -0,9%

A fare peggio è Piazza Affari (-0,9%). In flessione anche l'Ibex di Madrid (-0,5%), su cui pesa in modo particolare il Banco Popular (-9%) sui timori di un bail in dell'istituto che fatica a trovare risorse fresche per coprire le perdite.

Debole anche il Cac 40 a Parigi (-0,5%). Un po' meglio il Ftse 100 a Londra, che comunque dopo un esordio positivo è in discesa del -0,2%. L'indice Euro Stoxx 50 perde lo 0,3%. Restano chiuse per festività Francoforte e Zurigo.