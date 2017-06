Borsa svizzera: apertura in calo

Apertura in negativo oggi per la Borsa svizzera. L'indice dei titoli guida SMI verso le 9:10 perde lo 0,07% a 9'066.69 punti, quello allargato SPI lo 0,18% a 10'279.03.

Seduta in rosso anche per le Borse asiatiche, in particolare Tokyo ha chiuso in diminuzione dello 0,47%, in controtendenza solo Sydney, salita dello 0,73%.

Non si è smarcata nemmeno Wall Street, che ieri sera ha terminato con il Dow Jones in calo dello 0,45% a 21'313.88 punti, il Nasdaq dell'1,61% a 6'146.62 punti, mentre lo S&P 500 dello 0,80% a 2'419.51 punti.

In apertura tutti negativi anche i principali mercati europei, con il CAC 40 di Parigi che cede lo 0,43% a 5'235.83 punti, il FTSE-100 di Londra lo 0,24% a 7'416.56, il Dax di Francoforte lo 0,67% a 12'586.06 e il Ftse Mib di Milano lo 0,41% a 20'705.00.