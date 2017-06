Borsa svizzera appena sopra la parità nel pomeriggio

A trascinare il listino zurighese sopra la linea di demarcazione è quasi esclusivamente il colosso dell'alimentare Nestlé (+1,39%), che gode del via libera al programma di riacquisto di azioni per 20 miliardi di franchi ricevuto ieri sera dal proprio cda. Positive anche Swiss Life (+0,46%), UBS (+0,88%) e Swisscom (+0,11). Quest'ultima ha tenuto una conferenza stampa oggi a Zurigo per presentare la nuova generazione di telefonia mobile 5G e ha annunciato anche il raggiungimento di un nuovo record di velocità sulle reti mobili (fino a 800 megabit al secondo).

Sono balzati da poco tra i vincenti anche i bancari Credit Suisse (+0,07%) e Julius Baer (+0,19%), anche se continuano a cambiare direzione.

Gli altri pesi massimi difensivi, i giganti dell'industria farmaceutica Novartis (-0,66%) e Roche (-0,40%), stanno per contro contribuendo a tenere basso il listino zurighese. Perdono oltre l'1% ABB (-1,15%) e Sika (-1,27%).