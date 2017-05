Borsa svizzera apre in calo

Avvio di seduta in calo per la Borsa svizzera, con l'indice SMI dei principali titoli che dopo i primi scambi segna una flessione dello 0,41% a 8.964,29 punti, mentre l'indice complessivo SPI scende dello 0,37% a quota 10.171.58.

Apertura in rosso anche per Parigi (Cac 40 -0,06% a 5.315 punti), Londra (Ftse 100 -0,53% a 7.464 punti), Francoforte (Dax -0,08% a 12.623 punti) e Milano (Ftse Mib -0,20% a 21.242 punti).

La Borsa di Tokyo stamane ha chiuso in forte calo, in scia alla flessione degli indici azionari statunitensi che risentono della crisi dell'amministrazione del presidente Donald Trump. L'indice Nikkei ha ceduto l'1,32% a quota 19.553,86 punti.

In negativo, ieri sera, anche Wall Street. Il Dow Jones ha perso l'1,76% a 20.611,34 punti, in quello che è il calo maggiore da settembre. Il Nasdaq ha ceduto il 2,57% a 6.011,23 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,80% a 2.357,39 punti. Per lo S&P 500 si tratta della contrazione maggiore da settembre.