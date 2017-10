Borsa svizzera apre in calo

Avvio di seduta in calo per la Borsa svizzera, con l'indice SMI dei principali titoli che dopo i primi scambi segna una flessione dello 0,30% a 9.281,31 punti, mentre l'indice complessivo SPI scende dello 0,27% a quota 10.606,49.

L'attenzione è puntata stamane su Nestlé e Roche, che hanno annunciato i dati relativi al fatturato. Il colosso dell'alimentare sta cedendo lo 0,88% e la società farmaceutica lo 0,45%.

Tra le piazze europee apertura in territorio negativo per Parigi (Cac 40 -0,22% a 5.371 punti), Londra (Ftse 100 -0,28% a 7.521 punti), Milano (Ftse Mib -0,04% a 22.344 punti) e Francoforte (Dax -0,04% a 13.036 punti).

Ieri sera Wall Street ha aggiornato i propri record con il Dow Jones per la prima volta sopra i 23.000 punti. Il Dow Jones è salito dello 0,69% a 23.154,29 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,01% a 6.624,22 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,07% a 2.561,23 punti.

Stamane la Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazioni in rialzo per la tredicesima seduta consecutiva: si tratta della scia più lunga in quasi 30 anni. L'indice Nikkei è salito dello 0,40% a quota 21.448,52, aggiungendo 85 punti, sostenuto dalla debolezza dello yen e dall'ottimismo degli investitori sulla imminente stagione delle trimestrali.