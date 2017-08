Borsa svizzera apre leggermente negativa

La Borsa svizzera ha avviato l'ultima seduta della settimana poco mossa, con l'indice SMI dei principali titoli in leggera discesa dello 0,01% a 8.941,98 punti, mentre il listino complessivo SPI cede lo 0,06% a quota 10.196,44.

Apertura positiva invece per Londra (FTSE-100 +0,21% a 7.422,94 punti), Francoforte (Dax +0,29% a 24.812 punti), Milano (Ftse Mib +0,06% a 21.743 punti) e Parigi (CAC 40 +0,16% a 5.121,48 punti).

Le Borse asiatiche sono stamane in rialzo spinte dalle performance positive delle banche cinesi e dal settore automobilistico giapponese. Gli investitori attendono con grande fiducia il discorso di Mario Draghi e Janet Yellen al simposio di Jackson Hole (Usa). Il consueto incontro mondiale dei banchieri centrali sarà probabilmente l'occasione per Draghi e Yellen per confrontarsi personalmente sui temi del cambio tra euro e dollaro e sulla durata della manovra sulla liquidità attuata dalla Bce.

Tokyo stamane ha chiuso la seduta con l'indice Nikkei in aumento dello 0,51%, a quota 19.452,61. Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones ha perso lo 0,14% a 21.782,23 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,11% a 6.271,33 punti mentre lo S&P 500 ha lascia sul terreno lo 0,21% a 2.438,93 punti.