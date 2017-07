Borsa svizzera apre negativa, poi vira in positivo

Apertura altalenante per la Borsa svizzera: l'indice SMI dei principali titoli ha segnato dapprima una flessione per poi virare, verso le 9.20, in positivo dello 0,06% a 8.894,87 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,04% a quota 10.177,11.