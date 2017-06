Borsa svizzera apre positiva

Partenza in rialzo stamani per la Borsa svizzera: alle 09.20 l'indice principale SMI guadagna lo 0,38% a 8'841.71 punti, quello allargato SPI lo 0,37% a 10'067.33 punti.

Avvio positivo anche per le maggiori piazze europee, con il FTSE 100 che nei primi scambi a Londra saliva dello 0,32% a 7.536,17 punti, il DAX che avanzava dello 0,39% a 12.739,50 punti a Francoforte, il CAC 40 che cresceva dello 0,26% a 5.254,14 punti a Parigi e il FTSE Mib che progrediva dello 0,39% a 20.979 punti a Milano.

Stamani a Tokyo l'indice Nikkei ha terminato la seduta in flessione dello 0,05% a quota 19.898,75 punti, complice l'apprezzamento dello yen. Chiusura in territorio negativo ieri sera anche per Wall Street: il Dow Jones ha perso lo 0,17% a 21.235,67 punti, il Nasdaq lo 0,52% a 6.175,47 punti e lo S&P 500 lo 0,10% a 2.429,44 punti.