Borsa svizzera: apre in rialzo

Apertura positiva per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 9059,89 punti, in progressione dello 0,35% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,34% a 10'341,06 punti.

Il mercato è favorito dalla buona chiusura di Wall Street di venerdì, con il Dow Jones salito a un nuovo livello record (+0,29% a 22'268,34 punti) e il Nasdaq pure in progressione (+0,30% a 6448,47 punti). Le borse asiatiche si sono accodate, con l'eccezione di Tokyo che era chiusa per festività.

Gli investitori guardano con attenzione alla Federal Reserve, che martedì e mercoledì terrà una cruciale riunione per determinare la politica monetaria. Sul fronte interno tutti le blue chip sono in positivo, con rialzi che non superano però lo 0,80%.

L'avvio di seduta è stato con il segno più anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax +0,50% a 12'581,09 punti), Londra (Ftse 100 +0,43% a 7246,80 punti), Parigi (Cac 40 +0,35% a 5231,99 punti) e Milano (Ftse Mib +0,25% a 22'285 punti).