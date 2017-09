Borsa svizzera: avvio in leggero rialzo

Sono in rialzo anche le altre principali piazze europee. Alla Borsa di Milano in avvio di seduta l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,07% a 21.806 punti. A Parigi l'indice Cac 40 segna un +0,06% a 5.107,19 punti. Alla Borsa di Francoforte l'indice DAX fa un passo in avanti dello 0,19% a 12.125,42 punti e a Londra l'indice FTSE-100 è in rialzo dello 0,11% a 7.419,46 punti.

La Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazioni in ribasso, mentre prosegue l'instabilità geopolitica nella penisola coreana. L'indice Nikkei ha ceduto lo 0,63%, a quota 19.385,81, lasciando sul terreno 122 punti. Ieri Wall Street era chiusa per il Labor Day.