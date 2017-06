Borsa svizzera chiude negativa, SMI -0,20%

Da mezzogiorno lo SMI si è mantenuto a ridosso della soglia dei 9'000 punti, per poi recuperare leggermente terreno sul finire della seduta. Secondo un esperto in questa calda giornata di fine della settimana sono mancati gli impulsi: gli investitori non hanno bisogno di riposizionarsi dopo un periodo tutto sommato molto positivo. Inoltre, sul listino è pesato un deterioramento superiore del previsto della fiducia delle imprese nell'Eurozona.

In Svizzera l'appetito degli investitori è stato inoltre smorzato dal barometro congiunturale del KOF, corretto lievemente al ribasso per quanto riguarda la crescita svizzera: il prodotto interno lordo aumenterà dell'1,3% quest'anno, contro il +1,5% pronosticato tre mesi or sono.

Sul listino principale si è fatto sentire il ribasso soprattutto di Givaudan (-1,06% a 1956 franchi) e Adecco (-0,94% a 73,70 franchi), nonché dei finanziari UBS (-0,95% a 15,61 franchi), CS (-0,60% a 13,35 franchi) e Julius Bär (-0,29% a 50,90 franchi). Male anche gli assicurativi con Zurich a -0,80% (a 284,60 franchi) Swiss Life a -0,55% (a 323,90 franchi) e Swiss Re a -0,11% (a 89,30 franchi).

Lenti i pesi massimi difensivi: Nestlé ha ceduto lo 0,18% (a 82,10 franchi), mentre Novartis ha segnato un calo dello 0,12% (a 83,70 franchi). Il gigante farmaceutico ha ottenuto oggi il parere favorevole del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) - un ente dell'Unione europea - per un nuovo preparato denominato Kisqali, contro il cancro al seno. Chiude invece in parità Roche (a 252,80 franchi ).

Andamento contrastato per i titoli più legati alla congiuntura: se Adecco e ABB (-0,04% a 24,57 franchi) sono peggiorate, Geberit (+0,15% a 458,50 franchi ) e LafargeHolcim (+0,72% a 55,95 franchi) hanno salvato la giornata. In perdita i titoli del lusso: Richemont ha chiuso a -0,25% (a 80,60 franchi) e Swatch a -0,49% (a 369,10 franchi).

Completano il quadro Lonza (+0,48% a 208,60 franchi), SGS (+0,04% a 2364 franchi), Sika (-0,39% a 6375 franchi ) e Swisscom (+0,26% a 468,40 franchi).