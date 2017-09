Borsa svizzera chiude positiva, SMI +0,53%

Chiusura positiva per la Borsa svizzera: dopo le prime ore di contrattazioni complessivamente in ribasso i listini sono saliti sopra la parità, accelerando sul finale. L'SMI segna un rialzo dello 0,53% a 8'906.66 punti, l'SPI dello 0,59% a 10'166.32 punti.

Gli indici sono passati in territorio positivo già prima che la Banca centrale europea annunciasse che i tassi d'interesse restano invariati e che il quantitative easing - a 60 miliardi di euro al mese - continuerà fino a fine dicembre e oltre se necessario. I volumi di scambio sulla piazza zurighese sono però risultati modesti.

Tra le blue chip si sono messe in luce Sika (+2,13% a 6'945 franchi), Givaudan (+1,72% a 2'007 franchi), Lonza (+1,44% a 246 franchi), Swatch (+1,47% a 380.90 franchi) e Richemont (+1,45% a 87.35 franchi). Ha guadagnato oltre un punto percentuale anche Novartis (+1,06% a 80.95 franchi) mentre gli altri due pesi massimi difensivi, Nestlé e Roche, sono progrediti dello 0,37% a 80.85 franchi rispettivamente dello 0,54% a 243.90 franchi.

Sotto pressione invece il comparto assicurativo, a causa del super-uragano Irma che sta devastando i Caraibi: Swiss Re ha perso l'1,01% a 82.90 franchi, Swiss Life lo 0,57% a 333.50 franchi e Zurich lo 0,14% a 280.10 franchi. In calo anche i bancari Credit Suisse (-0,79% a 13.90 franchi) e Julius Bär (-0,19% a 53.25 franchi), mentre UBS è cresciuta dello 0,06% a 15.57 franchi.

Nel mercato allargato Barry Callebaut è salita dell'1,52% a 1'406 franchi dopo aver annunciato che rileverà la divisione Ingredienti dell'impresa famigliare americana Gertrude HawkChocolates. Da parte sua BKW (+2,74% a 58.15 franchi) ha comunicato di aver acquisito la Dienstleistungen für Nukleartechnik Gmbh. Aryzta infine ha ceduto il 2,79% a 29.30 franchi: il gruppo che sta rinnovando la sua direzione in seguito a un avvio dell'esercizio 2016/2017 segnato da una performance in calo ha nominato responsabile delle finanze Frederic Pflanz, che entrerà in carica da gennaio.