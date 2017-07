Borsa svizzera: chiude in positivo, SMI +1,59%

Partita in positivo, la Borsa svizzera ha aumentato progressivamente i guadagni in particolare dopo l'audizione della presidente della Fed Janet Yellen. L'indice dei valori guida SMI, ha chiuso in crescita dell'1,59% a 9'015 punti, vicino ai massimi di giornata.