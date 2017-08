Borsa svizzera: chiusura in negativo, SMI -0,06%

Dopo un'apertura in calo ed essere poi temporaneamente tornata al di sopra della linea di demarcazione, la Borsa svizzera è scesa nuovamente in territorio negativo dove ha continuato a muoversi per tutto il resto della seduta riducendo le perdite in chiusura.

L'indice dei valori guida SMI ha perso lo 0,06% a 8'958,49 punti e quello allargato SPI lo 0,09% a 10'218,79 punti.

Secondo gli operatori le parole del presidente americano Donald Trump che ha minacciato uno shutdown del governo, ovvero la sua paralisi, se il Congresso non pagherà per il Muro con il Messico hanno suscitato insicurezza negli investitori. Questi inoltre hanno preferito non rischiare prima del simposio fra i banchieri centrali che si terrà a Jackson Hole da domani.

Nel pomeriggio è giunto intanto il dato relativo alle vendite di case nuove negli Stati Uniti in luglio: scese del 9,4% a un tasso annualizzato di 571'000 unità, la cifra risulta peggiore delle attese degli analisti, che scommettevano su quota 610'000.

Sul listino principale tra i pesi massimi difensivi solo Nestlé ha chiuso in positivo (+0,12% 82,05 franchi), dopo una seduta prevalentemente al ribasso. Roche e Novartis hanno lasciato sul terreno rispettivamente lo 0,04% (a 242,90 franchi) e lo 0,12% (a 80,55 franchi).

Male i bancari, con UBS che ha ceduto lo 0,25% a 16,09 franchi, Cs Group lo 0,07% a 14,35 franchi e Julius Bär che ha chiuso in calo dell'1,56% a 53,55 franchi.

Quanto ai ciclici, in crescita sono risultati ABB (+0,09% a 22,33 franchi) e Sika (+0,52% a 6735 franchi) . Adecco ha terminato in parità a 71,25 franchi mentre in perdita sono risultate Geberit (-2,17% a 447 franchi) e LafargeHolcim (-0,17% a 58,10 franchi).

Bene hanno chiuso i titoli del lusso con Richemont (+0,30% a 84 franchi) che ha fatto meglio di Swatch (+0,13% a 374,30 franchi).

In ordine sparso hanno chiuso gli assicurativi: Zurich e Swiss Re sono progredite rispettivamente dello 0,10% (a 293 franchi) e dello 0,17% (a 88,60 franchi), mentre Swiss Life ha perso lo 0,43% a 345,70 franchi.

Sul mercato allargato hanno annunciato i risultati semestrali Emmi (-9,15% a 660,50 franchi), Zur Rose (in parità a 148 franchi) e Siegfried (-2,67% a 282,25 franchi).