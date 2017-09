Borsa svizzera: giornata in netto calo, SMI (-0,86%)

Giornata fiacca quella odierna per la Borsa svizzera: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso le contrattazioni in calo dello 0,86% a 8'864,46 punti. In netta flessione anche l'indice allargato SPI (-0,82%) a 10'117,67 punti.