Borsa svizzera: in leggero calo

La BNS, come previsto, ha mantenuto la linea della sua politica monetaria, ma ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l'anno in corso. I tassi di riferimento sono rimasti invariati. L'istituto di emissione ha lasciato intendere che sul fronte delle divise la situazione si è calmata: il franco si situa a un "livello elevato" e la "netta sopravvalutazione" si è ridotta "di un certa misura". L'annuncio della BNS, anticipata dal mercato, non ha suscitato grandi reazioni, né sul fronte dei cambi, né sulla piazza borsistica.

Anche la Banca d'Inghilterra mantiene i tassi fermi allo 0,25% e gli acquisti di titoli invariati a 435 miliardi di sterline. Ha pure deciso di correggere al ribasso le stime sulla crescita economica della Gran Bretagna, a 1,7% quest'anno (da 1,9%) e 1,6% il prossimo (da 1,7%).

L'attenzione è diretta sugli assicuratori. Swiss Life ha perso l'1,69 % dopo essere stata contattata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) in relazione alle sue attività transfrontaliere con clienti americani.

Swiss Re è scesa dello 0,46% dopo un avvertimento sui risultati di Munich Re. Il riassicuratore tedesco ha annunciato che rischia di non raggiungere gli obbiettivi per quanto riguarda l'utile quest'anno a causa delle perdite causate dagli uragano Harvey e Irma.

Adecco segna un +1,24% dopo l'annuncio dell'acquisizione dell'americana BioBridge specializzata nella gestione delle carriere di persone qualificate nel settore biotecnologico, farmaceutico e della strumentazione medica.

I gruppi orologieri Richemont e Swatch continuano in negativo come ieri: il primo ha perso il 2,22%% e il secondo l'1,31 %.

I bancari sono in positivo: Julius Bär guadagna lo 0,87%, Credit Suisse lo 0,80% mentre UBS lo 0,06%.

Fra i pesi massimi, Novartis con un calo dello 0,42% e Nestlé dello 0,12% trascinano il listino al ribasso assieme a Richmont. Roche invece guadagna lo 0,29%.

Sul mercato allargato Kudelski, selezionata dalla federazione tedesca di calcio per lottare contro la pirateria in internet, segna solo un +0,08%,

BFW Liegenschaften guadagna lo 0,57%. Nel primo semestre 2017 ha registrato un utile di 5,9 milioni di franchi, contro una perdita di 2,6 milioni l'anno prima. Anche Newron è tornata in positivo nel primo semestre e guadagna lo 0,54%.