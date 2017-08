Borsa svizzera: mattinata in rialzo

La Borsa svizzera, ha continuato a muoversi in territorio positivo per tutta la mattinata. Verso le 11.30 l'indice dei valori guida SMI progrediva dello 0,64% a 8'908,16 punti. In crescita dello 0,64% anche l'indice allargato SPI a 10'160,25 punti.