Borsa svizzera: in recupero rispetto ai minimi di giornata

La borsa svizzera rimane in ribasso, ma appare in recupero rispetto ai minimi di seduta: alle 15.00 l'indice dei valori guida SMI segnava 8948,58 punti, in flessione dello 0,25% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,14% a 10'174,06 punti.

Se sui mercati asiatici in primo piano sono rimaste le tensioni geopolitiche, complici i test missilistici nordcoreani, in Europa l'attenzione è tornata a concentrarsi sulla congiuntura. Il commercio al dettaglio nell'Eurozona in maggio è cresciuto come era nelle aspettative, mentre l'indice Pmi ha segnato una contrazione.

Vi è attesa per i dati sul mercato del lavoro americano, che saranno pubblicati nel pomeriggio, e per i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, che verranno diffusi in serata.

A frenare il listino sono soprattutto i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,48%), Novartis (-1,12%) - che deve incassare un giudizio negativo di Credit Suisse - e Roche (-0,61%). I titoli farmaceutici soffrono per un certo nervosismo relativo ai prossimi risultati semestrali, complice anche la recente pubblicazione di risultati non sempre eccellenti di studi su medicinali.

In ordine sparso si presentano i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,30%), Adecco (invariata), Geberit (+0,16%), LafargeHolcim (-0,27%) e Sika (+0,49%). L'ottimismo è di casa nel segmento del lusso, con Swatch (+1,74%) che rimbalza dopo il mini-tonfo di ieri e che è ancora più tonica di Richemont (+0,63%).

Stanno accelerando rispetto alla mattinata i bancari UBS (+0,18%), Credit Suisse (+0,90%) e Julius Bär (+0,48%). Si confermano ben orientati gli assicurativi Zurich (+0,81%), Swiss Re (+0,34%) - che oggi ha pubblicato lo studio Sigma sul volume di premi assicurativi mondiali - e Swiss Life (+0,33%).

Nel mercato allargato va segnalato il balzo di Wisekey (+16,11%), un titolo che dall'inizio dell'anno presenta comunque sempre una performance assai negativa (-18%).