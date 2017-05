Borsa svizzera sale leggermente

In rosso i bancari, già deboli ieri, con UBS che cede l'1,15%, Credit Suisse l'1,34% e Julius Bär lo 0,49%. Sostengono invece i listini i pesi massimi difensivi: Roche e Novartis, tra i farmaceutici, allungano rispettivamente dello 0,19% e dello 0,13%; il colosso dell'alimentare Nestlé segna una progressione dello 0,79%.

Tra i valori ciclici più sensibili alle variazioni congiunturali solo Geberit si mantiene a galla (+0,67%), mentre tra gli assicurativi l'unica a rimanere sopra della soglia della parità è Zurich Insurance (+0,35%). LafargeHolcim, che domani lancia un programma di riacquisto di azioni per un importo massimo di un miliardo di franchi, arretra dello 0,17%.

Sul mercato allargato gli ordini di acquisto riguardano in particolare Meyer Burger, che stamane ha annunciato due commesse in Asia per un ammontare complessivo di 80 milioni di franchi. Il titolo in borsa sta progredendo del 3,88%.