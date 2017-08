Borsa svizzera sempre sotto la parità

La Borsa svizzera si mantiene in territorio negativo anche nel pomeriggio sulla scia di prese di beneficio. Alle 15.15 l'SMI cede lo 0,63% a 8'980.57 punti, l'SPI lo 0,49% a 10'235.67 punti.

I mercati mondiali sono indeboliti dalla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sciogliere due forum economici presso la Casa Bianca composti da diversi Ceo, dopo le critiche in seguito ai commenti sui fatti di Charlottesville. Inoltre i verbali della riunione della Federal Reserve pubblicati ieri sera hanno mostrato qualche segno di preoccupazione per un'inflazione che potrebbe rimanere al di sotto del 2% per più di quanto attualmente previsto, allontanando la prospettiva di un rialzo dei tassi nell'immediato.

Tra le blue chip elvetiche fin da subito sotto pressione Geberit (-5,95%), che ha pubblicato risultati semestrali deludenti. Anche Swisscom ha reso note le sue cifre - superiori alle attese - e perde lo 0,02% dopo un avvio positivo.

Tutte i titoli del listino principale sono in calo eccetto Lonza (+0,52%) e Sika (+0,97%). Particolarmente pesanti sono le due grandi banche, con il comparto sotto pressione a livello continentale: UBS cede l'1,51% e Credit Suisse l'1,58%. Da parte sua Julius Bär limita le perdite a un -0,82%.

Cede oltre un punto percentuale anche Swiss Life (-1,03%), che ha pubblicato ieri i suoi semestrali. Quanto ai pesi massimi difensivi Nestlé scende dello 0,24%, Novartis dello 0,98% mentre Roche è invariata.

Nel mercato allargato sono molte le aziende che hanno presentato oggi i dati semestrali: Straumann guadagna il 10,50%, Cicor il 3,21%, Cham Paper Group il 2,63%, Ascom l'1,08% e la Banca cantonale vodese lo 0,14% mentre Kudelski (-7,89%), Walter Meier (-3,00%), Von Roll (-2,61%), Hochdorf (-2,01%), Bell (-0,52%), Banca Linth (-0,40%) e la Banca cantonale sangallese (-0,35%) sono in flessione.