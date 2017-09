Borsa svizzera: stabilmente orientata al rialzo

Il mercato beneficia del buon andamento di Wall Street, che nell'ultima seduta ha aggiornato ancora i suoi record. Il tema Corea del Nord è passato un po' in secondo piano, mentre i riflettori tornano a puntare sulle mosse delle banche centrali.

Gli investitori guardano in particolare con attenzione alla Federal Reserve, che martedì e mercoledì terrà una cruciale riunione per determinare la politica monetaria. Non è attesa una decisione sui tassi, ma potrebbe essere annunciata una riduzione del bilancio dell'istituto, ampliatosi a dismisura in seguito agli interventi per far fronte alla crisi finanziaria. Secondo gli analisti la Fed sta però preparando adeguatamente i mercati, usando il guanto di velluto, e non è quindi da attendersi una brusca reazione dettata dalla paura.

Sul fronte interno non sfigurano i bancari UBS (+0,44%), Credit Suisse (+0,54%) e Julius Bär (+1,73%). Nello stesso comparto finanziario accenti diversi vengono mostrati dagli assicurativi Zurich (+0,10%), Swiss Re (-0,35%) - il CEO Christian Mumenthaler ha detto di credere in aumento dei prezzi nel settore della riassicurazione - e Swiss Life (+0,75%).

Bene orientati sono i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,26%), Adecco (+0,68%), Geberit (+1,43%), LafargeHolcim (+0,09%) e in particolare Sika (+1,40%), che continua la sua marcia di tutto rispetto: quest'anno ha guadagnato quasi il 50%. Nel segmento del lusso Swatch (+1,42%) si fa preferire a Richemont (+0,97%).

Cercano di contribuire al buon andamento generale Nestlé (+0,49%) e Roche (+0,33%), mentre si defila il terzo terzo peso massimo difensivo .

Nel mercato allargato Valora (+2,26%) ha annunciato l'acquisizione della catena tedesca BackWerk. Con l'approssimarsi dei primi freddi autunnali la stagione dei semestrali si fa intanto sempre più tarda, ma non è ancora finita: oggi hanno presentato i bilanci di metà anno Burkhalter (-4,67%) e BVZ (+4,00%).