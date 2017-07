Borsa: Tokyo chiude in rialzo, Nikkei +0,76%

La Borsa di Tokyo ha terminato la prima giornata della settimana in rialzo, in scia all'ottimismo per la chiusura positiva degli indici azionari statunitensi, lo scorso venerdì, e i dati migliori del previsto provenienti dal mercato del lavoro in Usa.