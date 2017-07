Bossard: fatturato +15% dopo sei mesi

In valute locali la progressione è stata del 15,3%. L'utile netto ha fatto registrare un balzo del 44,7%, a 45,3 milioni di franchi. Questo risultato include però un reddito straordinario di 4,5 milioni di franchi generato da una vendita immobiliare in Austria, ha indicato oggi la società della Svizzera centrale in un comunicato.