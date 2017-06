Brasile: Temer indagato, polizia, ci sono indizi corruzione

Per concluderlo - secondo i media - gli inquirenti hanno chiesto alla Corte suprema altri cinque giorni di tempo.

Temer è accusato da due imprenditori, divenuti collaboratori di giustizia, di aver cercato di comprare il silenzio del suo ex alleato politico, Eduardo Cunha, ora in carcere, per evitare di vedersi coinvolto nell'inchiesta Lava Jato, la Mani Pulite locale.