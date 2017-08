Brasilia offre l'asilo politico all'ex procuratrice Ortega Diaz

"Il suo è un caso evidente di persecuzione politica", ha commentato il ministro degli esteri Aloysio Nunes, poco dopo aver incontrato a Brasilia l'ex pm.

Ortega Diaz non ha nella riunione avanzato alcuna richiesta, ha sottolineato Nunes, precisando che al riguardo "non c'è stata alcuna richiesta: lei sa comunque che il Brasile ha uno degli statuti per i rifugiati più avanzati al mondo. Se lo richiederà, ha aggiunto, saremo pronti a darle l'asilo".

L'ex pm venezuelana preferisce "rimanere in Sudamerica, anche se nei prossimi giorni intende recarsi sia all'Aja sia presso l'Organizzazione degli stati americani" al fine di denunciare, ha concluso Nunes, la situazione che sta vivendo il paese.