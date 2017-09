Brexit: Barnier, progressi non sufficienti

Nel negoziato sulla Brexit "non ci sono progressi sufficienti". Lo ha detto il responsabile europeo per la trattativa, Michel Barnier, nel giorno in cui la Commissione ha presentato un "position paper" sull'Irlanda.

Nel documento è ribadita la volontà di continuare a rispettare quanto previsto dall'accordo di pace del Venerdì Santo e la conseguente libera circolazione tra Eire e Irlanda del Nord.

La Commissione ha pure presentato quattro documenti specifici sulla proprietà intellettuale, le dogane, gli appalti pubblici e sulla protezione dei dati, portando così a 14 il totale dei documenti tecnici prodotti dalla Ue.

Sulle soluzioni per l'Irlanda, dove la Ue ha ribadito che non dovrà "mai esserci una frontiera fisica", "non ci siamo ancora" e viene chiesto al governo di Londra di presentare proposte - ha specificato Barnier - che consentano ai cittadini di godere della libertà di circolazione, ma anche che l'Irlanda continui a fare pienamente parte del mercato unico. "La creatività e la flessibilità nelle soluzioni non possono essere trovate a spese del mercato unico: non sarebbe leale".