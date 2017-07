Brexit: Bruxelles potrebbe essere flessibile con Gb

Lo ha detto l'ex premier britannico Tony Blair al programma Today della BBC Radio 4 osservando che un'opzione per il Paese sarebbe di "restare in una Ue riformata". Blair non ha voluto rivelare il contenuto delle sue conversazioni in Europa, ma ha sottolineato che non parlava "per capriccio".

Secondo Blair l'attuale situazione in Europa è diversa da un anno fa, quando il Paese ha votato per la Brexit, una scelta che l'ex premier laburista ha definito "la più seria mai fatta dalla seconda guerra mondiale".

"La stessa Europa adesso sta esaminando il suo programma di riforme - ha detto -. Avranno un cerchio ristretto nella Ue che farà parte dell'eurozona e un cerchio esterno". Bruxelles farà "riforme che penso renderanno molto più confortevole per la Gran Bretagna inserirsi in quel cerchio esterno".