Brexit: Davis all'Ue, 'serve flessibilità e immaginazione'

Davis chiede anche che le discussioni siano più ampie e comprendano anche le future relazioni commerciali tra Londra e il blocco. Secondo il Daily Telegraph, la posizione di Bruxelles, che non vuole per ora affrontare questo argomento, potrebbe cambiare per la serie di pressioni in arrivo da alcuni Paesi Ue, fra cui la Francia, che vorrebbero invece discuterne già dall'inizio di ottobre.