Brexit: Davis, certo di raggiungere accordo per cittadini Ue

Il ministro britannico per la Brexit lo ha detto intervenendo alla conferenza del partito conservatore in corso a Manchester.

Davis ha definito il divorzio dall'Ue come una opportunità unica per il Paese che deve però essere sfruttata in un periodo di tempo limitato vista la scadenza di due anni entro i quali si devono concludere i negoziati per l'uscita.

Il ministro ha ribadito che Londra cerca di concludere con Bruxelles un "buon accordo" finale ma potrebbe anche non riuscirci e a livello ministeriale, "come è doveroso", ci si prepara anche a questa opzione.