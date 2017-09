Brexit: Davis, resto ottimista sull'esito dei negoziati

Parlando a Washington il titolare del dipartimento che si occupa dell'uscita del Regno Unito dall'Ue ha ammesso le difficoltà nelle trattative, emerse in particolare con l'ultimo round di colloqui, ma ha aggiunto che un buon accordo è nell'interesse generale di tutti, della Gran Bretagna, dell'Ue e della comunità mondiale.

Ha inoltre promesso che Londra non intende lanciare una "corsa alla deregulation" dopo la Brexit, anzi punta a rappresentare un modello degli standard nel mondo.

Le parole di Davis, come sottolineano i media britannici, sono concilianti rispetto a quelle del collega Liam Fox: il ministro per il commercio internazionale aveva infatti tuonato che la Gran Bretagna non intende farsi "ricattare" dall'Ue sul conto da pagare per la Brexit.